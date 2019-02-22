МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером прибавлял против доллара и евро на фоне пика налогового периода, приходящегося на ближайший понедельник, говорят трейдеры.

Дорогая нефть и общий позитив на мировых рынках также поддержали курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.01 мск снижался на 21 копейку до 65,36 рубля, курс евро — на 17 копеек до 74,14 рубля.

РУБЛЬ В ПЛЮСЕ

Рубль вечером рос против доллара и евро на фоне позитивной динамики западных фондовых индексов. Надежды на торговый мир между США и Китаем повышают спрос на рисковые инструменты.

Рынок нефти сегодня продолжил обновлять максимумы с ноября прошлого года – уже выше 67,5 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку ценам на нефть также оказывает осторожный торговый оптимизм. Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай предлагает закупать дополнительную сельхозпродукцию из США на 30 миллиардов долларов в год, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса США. Речь шла об американских сое, кукурузе и пшенице.

Приближающийся пик налогового периода февраля оказывает поддержку курсу рубля. "Уже сегодня на рынке, по всей видимости, пройдут предварительные платежи в бюджет по НДПИ, акцизам и НДС, а в понедельник банки произведут окончательные расчеты. Совокупныи? отток рублевои? ликвидности в рамках данных событии? может превысить 700 миллиардов рублей", — оценил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти стабилизировалась около уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Санкционная риторика со стороны США, которая возобновилась на прошлой неделе, пока так и не получила развития: законопроект до сих пор не размещён на сайте Конгресса США, говорит Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"С одной стороны отсутствие санкционных новостей — это положительный фактор для российского фондового рынка, с другой стороны, негативный, так как вносит неопределённость и инвесторы смотрят на наш рынок с осторожностью. На следующей неделе ожидаем закрепление рубля на отметке 65,35 против доллара. Она на данный момент выступает локальным уровнем поддержки для американской валюты", — добавил Нечаев.

Вероятность коррекционного снижения на финансовых рынках сейчас немного больше, чем возможность роста, оценивает Иван Копейкин из компании "БКС брокер".

"Весь возможный позитив от потенциальных договоренностей между Китаем и США, а также некоторого смягчения денежно-кредитной политики в мире уже во многом в ценах. В связи с этим и рубль, скорее всего, будет в ближайшие дни постепенно слабеть. Ближайшей целью роста доллара может стать отметка 66 рублей, евро – 74,8 рубля", — добавил он.