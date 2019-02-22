МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным индексам на позитивном внешнем фоне, отыграв потери четверга, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,74% — до 2488,63 пункта, индекс РТС — на 0,82%, до 1198,4 пункта.

Курсы доллара расчетами "завтра" к 21.10 мск снижался на 21 копейку — до 65,36 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 74,15 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,73% — до 67,56 доллара за баррель.

"Внешний фон позитивный. Американский рынок открылся с ростом около 0,5%. Сегодня планируется подписание меморандума о взаимопонимании, в связи с которым увеличились ожидания о торговом перемирии США и Китая. Европейский рынок торгуется в плюсе, несмотря на слабые макроэкономические данные Германии", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Россетей" (обыкновенные акции поднялись на 3,94%, префы – на 1,11%), акции ФСК ЕЭС (3,74%), ОГК-2 (3,54%), ММК (1,86%) бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции поднялись на 1,29%, префы – на 1,7%), а также акции НЛМК (1,64%), "Лукойла" (1,46%) и акции ТГК-1 (1,28%).

В лидерах снижения — перфы "Ленэнерго" (-5,02%), акции "Распадской" (-2,58%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,18%), акции АФК "Система" (-0,63%), депозитарные расписки Х5 (-0,3%) и акции "Интер РАО" (-0,26%).

"Отчёт "Ленэнерго" за четвертый квартал считаем слабым, прибыль по всему году составит 10,4 миллиарда рублей, дивиденд на преф будет вблизи 11,1 рубля – ниже наших ожиданий", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Лента" отчиталась за 2018 год по МСФО. Маржа скорректированной EBITDA составила 8,8% – худший показатель с 2010 года, когда маржа составила 8,7%. Влияние оказало большое количество разовых факторов, отчётность слабая. В 2019 году инвестиции сократятся с 22,1 до 15 миллиарда рублей. Менеджмент сообщил, что с 2020 года рассмотрит такие способы распределения прибыли между акционерами, как открытый тендер в рамках выкупа акций или дивиденды. Распределение капитала может отчасти сгладить негатив, обусловленный замедлением темпов роста, если их так и не удастся интенсифицировать", — также отмечает аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю в краткосрочных "боковиках" (2450-2500 пунктов и 1150-1200 пунктов) в ожидании санкционных и внешнеторговых новостей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". С технической точки зрения оба индикатора остаются выше уровней в 2415 и 1140 пунктов, до преодоления которых среднесрочный тренд на рынке остается восходящим, указывает она. В краткосрочной перспективе, однако, все еще есть опасность движения к указанным отметкам, добавляет аналитик.

"С фундаментальной точки зрения особенной ясности ни в торговом, ни в санкционном вопросе в конце недели пока не появилось. Причинами краткосрочных продаж могло бы стать отсутствие существенного прогресса в торговых переговорах или же возвращение американских законодателей к вопросу новых ужесточении? против РФ – данные факторы определят рыночный настрои? на следующей неделе", — говорит эксперт.

Соснова из "Фридом Финанс" ожидает в понедельник открытие российского рынка на уровне закрытия пятницы. Дневной диапазон по индексу Мосбиржи составит 2450-2490 пунктов, по индексу РТС 1170-1200 пунктов, прогнозирует она.