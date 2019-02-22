МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения рынка акций РФ по индексам, рубль также попадет под давление против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 0,5% и на 1,2% до 2476 пунктов и 1184 пунктов, соответственно. Цена на нефть марки Brent сползет на 70 центов, до 66,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется немного ниже 1,135. Курс рубля относительно доллара снизится на 30 копеек, до 65,8 рубля, к евро — на 40 копеек, до 74,7 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Последняя неделя уходящей зимы может ознаменоваться ростом волатильности на глобальном рынке акций, считает Гельды Союнов из Альфа-Банка.

Ключевым событием наступающей недели станет подведение итогов торговых переговоров между США и Китаем, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Повышение тарифов до 25%, начиная с марта, в настоящее время представляется маловероятным сценарием, однако не ясно, успеют ли Дональд Трамп и Си Цзиньпинь подписать финальное соглашение в последние дни февраля. Если это все-таки произойдет, рынки покажут ощутимый рост", — добавляет он.

Несмотря на то, что в целом позитивные рыночные ожидания уже заложены в текущие ценовые уровни, заключение торгового соглашения может придать уверенный импульс роста всей группе рисковых активов, говорит Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"На прошлой неделе на рынке наблюдалась боковая динамика, связанная с неопределенностью в вопросах торговых переговоров между США и Китаем", — отмечает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Между тем мировые рынки получили позитивные сигналы со стороны представителей ФРС США и протоколов с прошлого заседания, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Они свидетельствуют о том, что базовая процентная ставка не будет повышаться в текущем году. Теперь интрига заключается в возможности приостановки продажи активов с баланса регулятора, что должно придать дополнительный импульс", — говорит эксперт.

Также стоит выделить выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится на неделе, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Подтверждение мягкой позиции американского регулятора может стимулировать покупки по широкому спектру активов, считает он. "Несмотря на то, что инвесторы уже учитывают аккуратный подход ФРС к ДКП, мягкие заявления Пауэлла могут стать психологическим фактором поддержки рынков", — добавляет аналитик.

Кроме того, европейский ЦБ планирует расширить объемы ликвидности через предоставление долгосрочного кредитования банкам для поддержки экономики, отмечает Евстифеев.

Brent, скорее всего, продолжит чувствовать себя уверенно на фоне подтверждения фактического соблюдения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и повышенного общего риск-аппетита, также отмечает Дейнека.

"Также на настроения может оказать влияние макроэкономическая статистика. Так, в четверг будут опубликованы индекс производственной активности (PMI) Китая в феврале и предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, а 1 марта — февральский PMI Германии. С одной стороны, сигналы охлаждения в ключевых экономиках могут усилить опасения замедления темпов роста мировой экономики, с другой стороны, они могут указать на потенциальное продолжение монетарного стимулирования, что позитивно для фондовых рынков", — отмечает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российские акции предпримут очередную попытку наступления в район 1250 пунктов по индексу РТС и в случае максимально успешного исхода торговых переговоров между США и Китаем могут достичь ее впервые за 11 месяцев, считает Вайсберг из ИК "Регион".

"Положительный эффект от глобального спроса на риск для российского рынка продолжит в существенной степени нивелироваться санкционной неопределенностью и развитием ситуации вокруг Baring Vostok. Тем не менее, учитывая возросшую в последнее время инертность инвесторов к геополитическим риск-факторам, индекс Мосбиржи сохраняет шансы для новых попыток штурма рекордных уровней выше уровня 2500 пунктов", — комментирует Дейнека из "БКС Премьер".

Что касается нашего рынка, то Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранение индексом Мосбиржи позиций в коридоре 2450-2500 пунктов. "Оба эти значения являются важными с точки зрения определения возможного дальнейшего среднесрочного движения рынка — пробой одной из этих границ может указать направление. При этом в рамках предстоящей недели возможен баланс действующих факторов, что приведет к продолжению консолидации, начавшейся на минувшей неделе", — считает он.

"Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению. Все попытки уйти ниже 2450 пунктов по индексу Мосбиржи провалились. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что инвесторы уверены в крепости рынка и не готовы пока сокращать длинные позиции. Негативных сигналов пока нет, но динамика на предстоящей неделе, скорее всего, будет боковой. Вероятно, что вначале мы увидим коррекцию, которая затем будет преодолена", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Мы считаем наиболее вероятным сценарием небольшое снижение индекса Мосбиржи по итогам недели — примерно на 1,5% от текущих уровней. Главное, чтобы индекс не закрепился ниже технической поддержки 2440. Закрепление ниже этого уровня усилит "медвежьи" настроения на нашем рынке", — говорит Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На следующей неделе заканчивается налоговый период, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, продающих выручку, отметил Зварич из Промсвязьбанка.

Фактор санкционной риторики может спровоцировать повышение курса вплоть до отметки в 67,25 рубля за доллар на фоне закрытия позиций по российским активам иностранными инвесторами, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Если глава ФРС Джером Пауэлл укажет на продолжение плавного повышения ставок, курс рубля может начать снижаться против доллара, оттолкнувшись от своих локальных максимумов, считает Союнов из Альфа-банка.

"Также давление на рубль может оказать падение цен на нефть, так как на прошлой неделе сырьевые контракты не отреагировали на продолжающееся увеличение добычи сырья в США", — добавил он.

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Из корпоративных событий важными станут публикация отчетности Сбербанка, "Норильского никеля", Evraz, "Аэрофлота" и Veon за 2018 год, напоминает Вайсберг из ИК "Регион".

Союнов из Альфа-банка рекомендует покупать акции "Яндекса", принимая во внимание, что бумаги компании слабо коррелируют с ценами на нефть.

"Если же говорить о конкретных бумагах, что стоит отметить, что в рамках следующей недели будут опубликованы отчеты Сбербанка, "Норильского никеля" и "Аэрофлота", что определит их результаты по итогам недели. При этом мы продолжаем ориентировать инвесторов на сектора и компании, фокусирующиеся на внутреннем рынке. В частности, выделим акции Сбербанка, которые, на фоне хорошего отчета, могут начать волну восстановления. Также отметим бумаги "Системы" и "Магнита", — отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

По акциям Сбербанка ключевым уровнем поддержки является отметка 201 рубль, в случае ее пробития котировки просядут до 190 рублей, Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными будет добыча полезных ископаемых (никель, палладий), а наименее привлекательными — сталелитейная. Он считает, что в лидерах роста будут акции "Норильского Никеля" и Polymetal, аутсайдерами — акции ТМК и "Газпрома".

Лидерами роста, на взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", будут акции сырьевых компаний, а также банков.

Как отмечает аналитик, акции "Аэрофлота" долгое время торгуются вблизи 100 рублей, падение прибыли или дальнейший рост цены на нефть может привести к пробою этого уровня поддержки. А акции ГМК, напротив, вероятнее всего, обновят максимум, ближайшая цель по ним — 14,5 тысячи рублей, добавляет он.