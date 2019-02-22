МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов укрепляется к доллару в пятницу вечером на фоне надежд на внесение изменений в отвергнутое британским парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.33 мск курс фунта к доллару рос до 1,3064 доллара с 1,3049 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару рос до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1334 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,66 иены за доллар со 110,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 96,48 пункта.

Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Евросоюз пока отказывается вносить в соглашение изменения. Великобритания между тем должна покинуть ЕС уже 29 марта.

При этом на прошлой неделе представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил РИА Новости, что премьер продолжит переговоры с ЕС и будет добиваться внесения изменений в отвергнутое британским парламентом соглашение.

"ЕС может пойти на некоторые уступки по условиям соглашения, чтобы помочь Мэй ратифицировать его в парламенте, только при наличии гарантий его одобрения депутатами", — полагает главный стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), мнение которого приводит агентство Рейтер.