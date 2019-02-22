МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы закрылись в пятницу в "зеленой зоне" на оптимизме вокруг торговых отношений крупнейших экономик мира — США и КНР, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,16%, до 7178,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 5215,85 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 11457,7 пункта.

"Инвесторы явно оптимистичны в отношении торговых переговоров, и эти ожидания, по-видимому, отражаются на росте бирж, которое мы наблюдали сегодня", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Nuveen Сайры Малик (Saira Malik).

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Китай предлагает закупать дополнительную сельхозпродукцию из США на 30 миллиардов долларов в год, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса США. Речь шла об американских сое, кукурузе и пшенице.