МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% — до 67 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% — до 57,09 доллара за баррель. Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года.

Несмотря на коррекционные настроения на рынке "черного золота" в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил.

"Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).