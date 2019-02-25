МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Акции ОКС подскочили еще на 40%, в результате чего компания обогнала по рыночной капитализации таких "тяжеловесов", как "Сургутнефтегаз", НЛМК и "Яндекс", и приблизилась к "Газпром нефти", следует из данных Московской биржи.

К 11.30 мск акции ОКС росли на 39,88%, до 55,49 тысячи рублей. Рыночная капитализация ОКС поднялась выше 1,3 триллиона рублей. Общая рыночная капитализация ценных бумаг "Сургутнефтегаза" составляет порядка 1,259 триллиона рублей, капитализация акций НЛМК составляет почти 960 миллиардов рублей, капитализация акций "Яндекса" — почти 639 миллиардов рублей, а капитализация "Газпром нефти" — порядка, 1,593 триллиона рублей.

НПФ "Благосостояние" инвестирует в ОКС средства пенсионных резервов и через нее владеет в том числе "Абсолют банком". В субботу в НПФ сообщили РИА Новости, что фонд планирует обратиться в Банк России и на Московскую биржу в связи с резким скачком объемов торгов и стоимости акций ОКС. В фонде также отметили, что цена акции на уровне выше 1000 рублей экономически не обоснована.

"Банк России постоянно отслеживает ход биржевых торгов. При резком изменении котировок акций или объемов торгов мы анализируем ситуацию, чтобы выяснить наличие признаков манипулирования и инсайдерской торговли", — прокомментировали в понедельник РИА Новости в ЦБ РФ.

Вплоть до 6 февраля объем торгов акциями ОКС на Московской бирже не превышал нескольких тысяч рублей в день. Впрочем, и такие дни выдавались в лучшем случае раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40, 50, 70 тысяч рублей в день, затем 20 февраля — 400 тысяч, потом 1,2 миллиона, и 22 февраля — 1,5 миллиона рублей. Цена акции ОКС при этом с 6 февраля взлетела в 53,6 раза — с 740 рублей до 39,67 тысячи рублей на закрытии 22 февраля.