МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки АФК "Система", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,91% — до 6,13 доллара, "Лукойла" — на 0,61%, до 85,44 доллара, "Новатэка" — на 0,08%, до 181,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,67% — до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 0,78%, до 25,7 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,15% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 1,42%, до 12,85 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,17%, достигая 18,19 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,95% — до 21,8 доллара, "Северстали" — на 0,87%, до 15,57 доллара, НЛМК — на 0,94%, до 24,57 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,33% — до 15,13 доллара, "Ленты" — на 0,63%, до 3,18 доллара.

Расписки АФК "Система" дешевели на 0,34% — до 2,95 доллара.