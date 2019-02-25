МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. По итогам торгов понедельника азиатские фондовые индексы выросли в среднем на 5%, биржи Китая закрылись максимальным ростом с лета 2015 года.

Во многом мощный подъем азиатских бирж поддерживается заявлениями американского президента Дональда Трампа о потенциально оптимистичном окончании торговых переговоров между США и КНР, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. В воскресенье Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином.

До 1 марта ситуация на всех фондовых рынках будет оставаться благоприятной. Тем не менее, не стоит забывать, что соглашение между странами пока не заключено, а значит, оптимизм рынков может быть спекулятивным и кратковременным.

ТРАМП И КИТАЙ

Новый год начался с оптимизма для азиатских рынков, говорит ведущий специалист отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. Например, индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил более 18% с начала года, тогда как индекс S&P 500 вырос на 11,4%. Позитив на азиатских рынках, прежде всего, связан с продвижением торговых переговоров между США и Китаем.

"Трамп выразил удовлетворение прогрессом и продлил дедлайн на введение новых пошлин, чтобы закрепить переговорный успех", — отмечает он.

По словам Корнилова, поддерживает китайский рынок и то, что в начале года он был на перепроданных уровнях, поэтому часть движения вверх — это лишь возвращение к справедливой стоимости. Несмотря на бурный рост индекса Шанхайской фондовой биржи, его текущий уровень (2961 пункт) намного ниже, чем рекордное значение 2015 года на уровне 5166 пунктов. Дальнейшее движение индекса будет в большей степени зависеть от динамики роста экономики КНР, что станет более важным фактором как для китайского рынка, так и для глобальных рынков в целом, полагает эксперт.

Индексы Китая активно покупают, так как растет надежда инвесторов на благоприятный исход торговых переговоров с США, соглашается аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Практически по всем ключевым вопросам достигнуто понимание, Трамп позитивно отзывается о перспективах сделки и даже отодвинул срок повышения пошлин с 1 марта, что оставляет солидный запас времени на то, чтобы прийти к консенсусу.

Единственным камнем преткновения до сих пор выступает вопрос интеллектуальной собственности. Но и по нему вскоре должна появиться ясность, так как вряд ли стороны готовы перечеркнуть текущие достижения, полагает Кравчук. Тем не менее, потенциал роста китайских индексов ограничен 5-7% от текущих уровней. Для большего роста необходимо полноценное торговое соглашение и прозрачные перспективы экономики Китая, которая замедляется уже продолжительное время.

По словам аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, азиатские индексы реагируют на позитивную новость, но пока это всего лишь короткая спекулятивная игра, ведь решение о введении пошлин Трампом отложено, но не отменено. Shanghai Composite может подняться еще до 3015 пунктов, после чего начнет корректироваться, считает эксперт.

"Пока неочевидно, чтобы Китаю удалось каким-либо образом достичь ощутимого преимущества на переговорах: все-таки США закупают китайских товаров ежегодно на сумму около 550 миллиардов долларов, а Китай закупает американских — всего на 130 миллиардов долларов, поэтому у США более сильная переговорная позиция, которая усиливается к тому же высоким уровнем влияния на политику в мире в целом", — отмечает Антонов.

По его мнению, шаткий прогресс в переговорах США и Китая может быть прерван какими-нибудь внешними шоками, например, коррекцией на фондовом рынке США, которая может начаться в ближайшие недели и ослабить возможности США маневрировать в торговой войне. Начав это противостояние, его будет не так просто закончить, предупреждает он.

"Решение о торговой войне с Китаем Трамп принимал не самолично, а под давлением лоббистов, которые своего решения не поменяли и которые являются, в том числе, гарантом удержания Трампом президентского кресла, поэтому рост азиатских индексов, скорее всего, просто позволил лоббистам заработать и перегруппировать свои портфели, чтобы дальше продолжать лоббировать торговую войну", — уверен эксперт.

РИСКИ ДЛЯ США И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая оказывают поддержку не только азиатским рынкам, но и всей группе рисковых активов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его мнению, в некоторой степени улучшение риск-аппетита на глобальных площадках находит отражение и в динамике российских акций. Индекс Мосбиржи сегодня впервые за полторы недели достиг отметки в 2500 пунктов.

Тем не менее, встреча между лидерами США и Китая, на которой возможно заключение торгового соглашения, может состояться ближе к концу марта, поэтому как минимум до этого момента определенности в торговых взаимоотношениях между странами инвесторы не получат, полагает он.

Безусловно, общие настроения на развивающихся рынках улучшились, так как Китай – это основной партнер для большинства стран, но пока стоит говорить только о локальном позитиве, говорит Кравчук. Настроения могут поменяться довольно быстро, что уже наблюдалось в 2018 году. Достижение соглашения и возможное прекращение торгового противостояния в любом случае не станет основой для начала нового экономического цикла в Китае, так как КНР преимущественно увеличивает импорт американских товаров, что напротив способствует развитию экономики США, говорит он.

Повышение пошлин на китайские товары может создать проблемы не только для Китая, но и для американской экономики, а также для мировой экономики в целом, говорит замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Это понимает Трамп, поэтому он не торопится с решением. Особенно в условиях, когда он заявил об участии в следующих выборах США.

По мнению эксперта, до 1 марта на мировых биржах можно ожидать положительной динамики. Российский рынок также будет сохранять позитив до конца февраля. В случае осложнения переговорного процесса между США и Китаем ситуация на мировых рынках ухудшится. Вместе с тем, никто в США не заинтересован в падении рынка, поэтому оптимальное решение будет найдено, уверен он.