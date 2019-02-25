МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций ранее в понедельник перерос круглые отметки в 2500 и 1200 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, впервые с 13 февраля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.09 мск рос на 0,38%, до 2498,18 пункта, индекс РТС — на 0,64%, до 1206,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 16 копеек, до 65,23 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 74,13 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,04% — до 67,28 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Стоимость акций "Объединенных кредитных систем" (ОКС) в понедельник подскочила почти на 40% — до 55,49 тысячи рублей — и обогнала по рыночной капитализации таких "тяжеловесов", как "Сургутнефтегаз", НЛМК, "Северсталь" и "Яндекс". После достижения "потолка" динамика акций перестала меняться в связи с отсутствием предложения на продажу на рынке.

Лидерами роста среди "голубых фишек" стали акции ГМК "Норникель" (+2,2%), которые выросли вслед за котировками цен на никель, отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

"Акции "Уралкалия" выросли почти на 4% на новостях о том, что структура одного из акционеров "Уралкалия" направила оферту на выкуп 13,21% акций", — добавляет она.

Также среди лидеров роста – акции "Яндекса" (2,97%), "Северстали" (1,76%), "Русгидро" (1,72%), ММК (1,51%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,28%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 1,23%, префы – на 0,94%) и акции НЛМК (0,98%).

В лидерах снижения — депозитарные расписки Х5 (-1,3%) акции "Распадской" (-0,89%), префы "Транснефти" (-0,88%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,81%), префы "Татнефти" (-0,69%) и акции ОГК-2 (-0,69%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Акции Сбербанка на этой неделе могут вырасти до своих локальных уровней сопротивления. Цель по обыкновенным акциям Сбербанка – 210,1 рубля, по привилегированным – 180,5 рубля", — считает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"Из-за санкционной угрозы отечественный рынок акций может по-прежнему чувствовать себя слабее, чем остальные рынки, поэтому роста российских индексов больше, чем на 1% сегодня не прогнозируется", — считает Соснова.

"В условиях сложившегося глобального позитива, до появления ясности в части санкций со стороны США против России, считаем, что индекс Мосбиржи продолжит плавный рост в диапазон 2520-2530 пунктов. В случае объявления санкций ожидаем сильной коррекции в район 2400 пунктов", — говорит Нечаев.