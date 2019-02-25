МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России считает аномальным рост стоимости акций "Объединенных кредитных систем" (ОКС) в феврале в 75 раз, сделавший ее по рыночной капитализации дороже таких крупных компаний, как "Сургутнефтегаз", НЛМК и "Яндекс", регулятор намерен выяснить причины, чтобы обеспечить справедливую рыночную цену, сообщили агентству "Прайм" в ЦБ РФ.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что Банк России выявляет аномальность изменения котировок даже в точечных сделках. В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения. Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены", — заявили в ЦБ в ответ на запрос об оценке динамики акций ОКС в феврале.

К 17.10 мск акции ОКС показывали рост на 39,88% к уровню предыдущего закрытия — до 55,49 тысячи рублей, и рыночная капитализация компании поднялась выше 1,3 триллиона рублей. Общая рыночная капитализация ценных бумаг "Сургутнефтегаза" составляет сейчас порядка 1,252 триллиона рублей, НЛМК — 957 миллиардов рублей, "Яндекса" — 642 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.

Вплоть до 6 февраля объем биржевых торгов акциями ОКС не превышал нескольких тысяч рублей в день. Впрочем, и такие дни выдавались в лучшем случае раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40, 50, 70 тысяч рублей в день, затем 20 февраля — 400 тысяч, потом 1,2 миллиона, 1,5 миллиона рублей и, наконец, 25 февраля — 2,8 миллиона рублей. В результате цена акции ОКС с 6 февраля взлетела в 75 раз (с 740 рублей).

В НПФ "Благосостояние", который инвестирует в ОКС средства пенсионных резервов и через нее владеет, в том числе, "Абсолют банком", в субботу сообщили РИА Новости, что фонд планирует обратиться в ЦБ и на Московскую биржу в связи с резким скачком объемов торгов и стоимости акций этой компании. В фонде также отметили, что цена акции выше 1000 рублей экономически не обоснована.