МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Акции американского диверсифицированного технологического концерна General Electric Co. (GE) дорожают более чем на 11% после объявления о продаже его биофармацевтического бизнеса корпорации Danaher за 21,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 18.03 мск акции GE на Нью-Йоркской фондовой бирже росли в цене на 11,21%, до 11,31 доллара.

Ранее в понедельник GE сообщил о достижении соглашения с Danaher о продаже своего бизнеса BioPharma за 21,4 миллиарда долларов. GE планирует использовать выручку от продажи этого актива для уменьшения долговой нагрузки концерна и укрепления его платежного баланса. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале, при условии одобрения регуляторов.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. Американской корпорации Danaher принадлежит около 20 компаний, специализирующихся в области здравоохранения. В штате корпорации работает около 71 тысячи сотрудников.