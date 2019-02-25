МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в "зеленой зоне", инвесторы отыгрывают итоги очередного раунда торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,59%, до 26185,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 7584,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2807,98 пункта.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах. Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.

"Решение Трампа отложить крайний срок по пошлинам с 1 марта происходит на фоне значительного прогресса в ряде важнейших направлений, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий и сельское хозяйство", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик IG Джошуа Махони (Joshua Mahony).

При этом инвесторы оценивают и корпоративные новости. Ранее в понедельник американский технологический концерн General Electric сообщил о достижении соглашения с корпорацией Danaher о продаже своего бизнеса BioPharma за 21,4 миллиарда долларов. Планируется, что выручка от продажи этого актива будет использована для уменьшения долговой нагрузки концерна и укрепления его платежного баланса. Акции GE дорожают на 9,13%.