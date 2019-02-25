МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. НПФ "Благосостояние" направил обращение в Банк России в связи с резким скачком цены акций ПАО "Объединенных кредитных систем" (ОКС), говорится в сообщении ОКС.

АО "НПФ "Благосостояние" владеет 99,02% акций ОКС, продемонстрировавших аномальный рост стоимости в ходе нескольких подряд торговых сессий на Московской бирже. В свободном обращении находится менее 1% ценных бумаг компании, указывается в сообщении.

К 18.41 мск акции ОКС показывали рост на 39,88% к уровню предыдущего закрытия — до 55,49 тысячи рублей, и рыночная капитализация компании поднялась выше 1,3 триллиона рублей, следует из данных Московской биржи.

Вплоть до 6 февраля объем биржевых торгов акциями ОКС не превышал нескольких тысяч рублей в день. Впрочем, и такие дни выдавались в лучшем случае раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40, 50, 70 тысяч рублей в день, затем 20 февраля — 400 тысяч, потом 1,2 миллиона, 1,5 миллиона рублей и, наконец, 25 февраля — 2,8 миллиона рублей. В результате цена акции ОКС с 6 февраля взлетела в 75 раз (с 740 рублей).

"В своем обращении фонд просит Банк России осуществить проверку сделок в целях выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком. В случае выявления нарушений – применить к нарушителю меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, а также признать средневзвешенную и рыночную цену за 1 акцию ПАО "ОКС", установленную на основании указанных сделок, необоснованной и недействительной", — говорится в сообщении ОКС.

"Более чем за 2 недели стоимость акции ПАО "ОКС" выросла многократно. При этом каких-либо существенных событий или операций, которые могли бы повлиять на оценку компании и обеспечить столь значительный рост стоимости ее акций, у ПАО "ОКС" не происходило. По оценке НПФ "Благосостояние", справедливая стоимость 1 акции ПАО "ОКС" на сегодняшний день не превышает 1000 рублей", — отмечается в сообщении.

Как ранее в понедельник сообщили РИА Новости в ЦБ РФ, Банк России считает аномальным рост стоимости акций ОКС в феврале в 75 раз, сделавший ее по рыночной капитализации дороже таких крупных компаний, как "Сургутнефтегаз", НЛМК и "Яндекс", регулятор намерен выяснить причины, чтобы обеспечить справедливую рыночную цену.