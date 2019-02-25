МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник слегка вырос по индексам на фоне позитивной конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Падение стоимости нефти во второй половине торгов обусловило потерю рынком акций РФ значительной части утреннего роста, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 0,24% — до 2494,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1201,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ПРОТИВОРЕЧИВОМ ФОНЕ

Российский фондовый рынок в понедельник демонстрировал разнонаправленные колебания, опираясь на внешние факторы. Так, западноевропейские рынки преимущественно повышались на фоне надежд на торговое перемирие между США и Китаем, что поддержало и котировки российских акций.

Минкоммерции КНР заявило о значительном прогрессе на торговых переговорах в Вашингтоне, проходивших с 21 по 24 февраля. Президент США Дональд Трамп на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином намерен отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов в год.

Трамп даже заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина для выработки с ним окончательной договоренности по торговле.

Стоимость нефти сначала росла на фоне роста аппетита к рынку. Однако затем Трамп обрушил нефтяные котировки одним твитом примерно на 3 доллара. Американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге о том, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

В лидерах роста сегодня оказались акции "Уралкалия" (+4,3%), бумаги "Яндекса" (+3,8%), "Норникеля" (+3,3%), "Русала" (+1,9%). Подешевели акции ГДР X5 (-1,7%), акции "Татнефти" (-1,6%), Polymetal (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие какой-либо информации о продвижении новых антироссийских санкций позволяет участникам нашего рынка сосредоточиться на динамике мировых площадок и отчетности российских компаний, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Тем самым санкционный дисконт в котировках наших акций постепенно сокращается, однако риски появления негативных новостей, связанных с антироссийскими мерами, остаются довольно высокими", — добавил он.

Российский рынок сохраняет нейтральный тренд, но рост опасений о возможных санкциях пока отпугивает инвесторов от значительных вложений, отметил Евгений Линчик из компании "Сбербанк управление активами".