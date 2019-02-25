МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы закрылись в понедельник ростом на торговом оптимизме по поводу первых итогов переговоров США и Китая и отсрочки новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,07%, до 7183,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5231,85 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 11505,39 пункта.

Итальянский FTSE MIB вырос на 0,9% после того, как международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной и местной валютах на уровне "BBB".

В целом рынки отреагировали на заявления об отсрочке введения пошлин США на китайские товары. Об этом в воскресенье сообщил президент США Дональд Трамп. Повышение пошлин на товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов было ранее запланированное на 1 марта. По словам Трампа, прогресс в ходе торговых переговоров с Пекином достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

Особенно чувствительны к позитивным сообщениям по торговой ситуации остаются акции компаний автомобильной промышленности. Бумаги этого сектора в Европе подскочили на 2,1%.

"Я считаю, что самая легкая часть пройдена. Трамп преувеличил положительные аспекты переговоров… в целом сделка будет менее впечатляющей", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика в Unigestion в Женеве Стефана Дуту (Stephane Dutu).