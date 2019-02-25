МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник терял против доллара и евро на фоне резко подешевевшей нефти из-за заявлений президента США Дональда Трампа, говорят трейдеры.

Пик налогового периода февраля отчасти поддерживал курс рубля к основным резервным валютам.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.39 мск повышался на 11 копеек, до 65,5 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 74,42 рубля.

НЕФТЬ ПОДКАЧАЛА

Рубль вечером снижался против доллара и евро, растеряв утренний рост, проходивший на фоне повышения аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Он образовался благодаря надеждам на торговое перемирие между США и Китаем. Так, Минкоммерции КНР заявило о значительном прогрессе на торговых переговорах в Вашингтоне, проходивших с 21 по 24 февраля. Президент США Дональд Трамп на этом фоне намерен отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов в год.

Трамп даже заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина для выработки с ним окончательной договоренности по торговле.

Однако во второй половине дня нефтяные котировки потеряли сразу примерно 3 доллара за баррель. Стоимость нефти сначала росла на фоне роста аппетита к риску. Однако затем Трамп обрушил рынок, заявив в очередной раз в своем микроблоге в Twitter о том, что цены на нефть становятся "слишком высокими". Американский лидер призвал ОПЕК "расслабиться".

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти снизилась к уровню 4,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вечером скорректировался вниз вслед за ценами на нефть, против которых "сыграл" американский президент, высказавший свое недовольство в отношении быстрого роста нефтяных котировок, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"С окончанием на этой неделе февральского налогового периода и приближением крупных платежей по внешнему долгу в марте мы ожидаем постепенной коррекции отечественной валюты вниз", — добавил он.

Учитывая окончание на этой неделе налогового периода, краткосрочный потенциал укрепления рубля является ограниченным, и, скорее всего, российская валюта его уже исчерпала, также отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Ожидания по парам доллар-рубль и евро-рубль на завтра: 65,2 и 74,3, оценил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". "Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов санкционную тему — из-за неё в любой момент возможно появление новостей, способных вызвать ослабление курса рубля на 0,5-1,5% и более", — добавил он.