МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе на фоне заявления президента страны Дональда Трампа по пошлинам с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23%, до 26091,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 7554,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 2796,11 пункта.

По итогам прошедших 21-24 февраля в Вашингтоне переговоров с китайской стороной Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах, в частности, по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие. На этом фоне биржи Китая закрыли торги в понедельник ростом более чем на 5%.

Трамп также заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.

"Мы видим прогресс по геополитическим вопросам", — констатировал агентству MarketWatch основатель Logan Capital Management Стивен Ли (Stephen Lee).