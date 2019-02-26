МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проверит обоснованность заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", о банкротстве микрофинансовой компании "Домашние деньги".

Как ранее сообщил представитель АСВ в суде, долг "Домашних денег" перед "Интеркоммерцем" составляет около 2,7 миллиарда рублей, при этом с апреля 2017 года микрофинансовая организация не исполняет свои обязательства перед банком. Представитель должника в суде в декабре заявил, что признаки банкротства отсутствуют, поскольку у компании есть дебиторская задолженность на сумму 15 миллиардов рублей, к активному взысканию которой она намерена приступить.

Банк "Интеркоммерц" в лице АСВ в августе опубликовал на портале "Федресурс" сообщение о намерении требовать банкротства микрофинансовой организации. В пресс-службе "Домашних денег" тогда заявили РИА Новости, что подача заявления о банкротстве еще не означает факт признания компании банкротом, поэтому пока суд не вынесет решение, компания будет вести свою деятельность и пытаться выполнить свои обязательства перед кредиторами. В компании добавили, что выплаты "Интеркоммерцу" по основному долгу должны быть начаты в 2019 году, а общая сумма долга перед банком — около 1,8 миллиарда рублей.

Банк России 30 августа сообщил, что принял решение исключить компанию "Домашние деньги", основным бенефициаром которой является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ. "Домашние деньги" в апреле допустили техдефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей.

Физические лица — кредиторы "Домашних денег" — в августе направляли в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах реструктуризации долга. Согласно письму, кредиторы-физлица, которым компания должна 1,7 миллиарда рублей, уверены, что это поможет процессу возврата средств.

Арбитраж Москвы в феврале признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве Бернштама и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.