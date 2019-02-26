МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов умеренно снижается по индексам на фоне подешевевшей нефти.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск теряет 0,4%, до 2485 пунктов, индекс РТС — 0,7% — до 1193 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

С акциями "Объединенных кредитных систем" (ОКС), обогнавших в понедельник по капитализации ВТБ, "Яндекс" и "Сургутнефтегаз", во вторник сделок пока не было — нет продавцов, лучшая заявка на покупку стоит на отметке 55,49 тысячи рублей — уровне предыдущего закрытия. Интерес к этим неликвидным бумагам возник после 6 февраля, когда начался их безудержный рост. С этого дня к закрытию понедельника они подскочили в цене уже почти в 75 раз.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1%, до 64,84 доллара за баррель по марке Brent. Накануне на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о дороговизне "черного золота" нефть обвалилась более чем на 3% с уровня выше 67,5 доллара за баррель — максимума с ноября прошлого года.