МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Московская биржа наложила ограничения на торги акциями "Объединенных кредитных систем" (ОКС), подорожавшими за несколько дней в 75 раз. Ограничения касаются режима основных торгов расчетами через два дня, в остальных режимах торги проводятся без ограничений, говорится в сообщении торговой площадки.

"В связи с ценовой нестабильностью и в целях обеспечения интересов инвесторов с 26 февраля ограничивается код расчетов в режиме основных торгов Т+ ("Стакан Т+2") акциями эмитента ПАО "Объединенные кредитные системы" (код — UCSS). Торги в режимах РЕПО и РПС/РПС с ЦК (переговорные сделки) проводятся без ограничений. Решение принято в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО "Московская биржа". О снятии ограничения… будет сообщено дополнительно", — говорится в пресс-релизе биржи.

Акции ОКС обогнали в понедельник по капитализации ВТБ, "Яндекс" и "Сургутнефтегаз". Интерес к этим неликвидным бумагам возник после 6 февраля, когда начался их безудержный рост. С этого дня к закрытию понедельника они подскочили в цене уже почти в 75 раз.

Банк России счел такой рост аномальным и уже заявил о намерении разобраться в ситуации.

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