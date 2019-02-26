МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок во вторник торгуется в красной зоне на фоне ухудшения настроений инвесторов в мире, снижения интереса к рисковым активам и фиксации прибыли рядом игроков.

Индекс Мосбиржи к 14.28 мск в минусе на 0,63%, до 2478,79 пункта, индекс РТС — на 0,97%, до 1189,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 14 копеек, до 65,63 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 74,56 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent после обвала накануне более чем на 3% корректируется вверх и дорожает на 0,35% — до 65,14 доллара за баррель.

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ

Отечественный рынок торговался в минусе на фоне негативной динамики внешних индексов, отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова считает, что поводом для стремительной коррекции российских фондовых индексов стало резкое ухудшение внешнего фона из-за высказанных сомнений президента США Дональда Трампа по поводу заключения торгового соглашения с Китаем, которое вылилось в масштабную коррекцию на глобальных площадках.

"Предыдущие девять недель рынки жили в ожидании заключения сделки между КНР и США по торговым вопросам. Заявления Дональда Трампа в минувшие выходные фактически подтвердили выход на финишную прямую переговоров. Соответственно, у рынков не осталось долгосрочных ожиданий, и многие спекулянты предпочитают зафиксировать прибыль", — уточняет Кочетков.

"Текущее снижение российского рынка акций происходит в рамках волны волатильности, вызванной, во-первых, динамикой цен на рынке нефти — котировки Brent накануне испытали дискретное охлаждение на фоне заявления американского президента Трампа о том, что страны ОПЕК слишком активно снижают добычу сырья, — а во-вторых, коррекционным снижением ключевых зарубежных биржевых индексов", — резюмирует финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека.

Глобальный риск-аппетит в последнее время носит весьма непостоянный характер и зачастую зависит от вербальных интервенций, эффект от которых, как правило, довольно быстро выкупается, добавляет он. Сейчас мы, по-видимому, наблюдаем как раз такой сценарий, считает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах удешевления – акции "Русснефти" (-2,82%), депозитарные расписки X5 (-1,9%), акции "Аэрофлота" (-1,2%), ОГК-21 (-1,19%), "Магнита" (-0,99%), а также акции "Яндекса" (-0,98%), обыкновенные акции Сбербанка (-0,96%) и акции "Русгидро" (-0,96%).

"ГМК "Норильский никель" объявил финансовые результаты по МСФО за 2018 год, которые оказались лучше прогнозов. Компания добилась роста выручки на 28% год-к-году до 11,7 миллиарда долларов США, в том числе за счет продаж серьезно подорожавшего палладия из ранее накопленных запасов", — комментирует Соснова.

Тем не менее, акции компании к текущему моменту снижаются на 0,74%.

Среди лидеров роста – префы "Ленэнерго" (1,25%), "Интер РАО" (0,74%), обыкновенные акции "Россетей" (0,65%), акции "М.Видео" (0,57%), ТМК (0,54%), а также акции Polymetal (0,46%) и "Распадской" (0,28%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Тем не менее, пока сложно говорить о каком-либо устойчивом движении рынка вниз. Индекс Мосбиржи консолидируется в диапазоне 2450-2500 пунктов", — отмечает Кочетков.

"Пока индекс Мосбиржи не ушел ниже зоны поддержки на 2450 пунктов, вряд ли можно говорить о начале понижательного тренда", — соглашается Дейнека. "Котировки нефти уверено вернулись в "зеленую зону" — фундаментальный ценовой уровень сохраняется в зоне 66-68 долларов за баррель. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня может остановиться в зоне 2480-2490 пунктов", — прогнозирует он.

Соснова также полагает, что до конца дня падение затормозится, и индекс РТС может закрыться в области 1180-1190 пунктов, индекс Мосбиржи – в диапазоне 2470-2480 пунктов.