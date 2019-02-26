МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно терял против доллара и евро на фоне ощутимо подешевевшей накануне нефти, говорят трейдеры.

При этом попытки "черного золота" скорректироваться вверх пока не дают рублю повода для повышения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.16 мск повышался на 17 копеек, до 65,66 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 74,62 рубля.

РУБЛЬ — ПОКА ВНИЗ

Рубль днем снижался против доллара и евро, продолжая отыгрывать ощутимо подешевевшую накануне нефть. Недовольство президента США Дональда Трампа высокой ценой на нефть обвалило перегретый рынок энергоресурсов, который и так готов был корректироваться вниз с максимальных за три месяца уровней.

Котировки Brent всего за два месяца выросли на 35%, в текущих ценах уже учтено слишком много позитивных факторов и ожиданий, что делает их уязвимыми перед любым негативным драйвером, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

При этом во вторник "черное золото" пытается отскакивать вверх. Трейдеры ожидают, что страны-участницы сделки ОПЕК+ продолжат придерживаться целевых уровней добычи, несмотря на недовольные комментарии американского президента в Twitter.

Действие налогового периода февраля на динамику курса рубля сходит на нет.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,3%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пара USD/RUB вчера отскочила вверх от горизонтальной поддержки 65,16, продолжив повышаться и сегодня, отметил Бабин из компании "БКС Брокер".

"Тем самым пара завершила нисходящий тренд, стартовавший в середине февраля. Вероятно, позитивная динамика продолжится, и пара двинется в статичную область сопротивления 66,1-66,26", — оценил он.

Учитывая, что ключевым для рубля остается лишь единственный риск новых внешних ограничений, интересно взглянуть на его историческую сезонность, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"За последние 10 лет пара USD/RUB в среднем в марте теряла около 2,6%, что объясняется эффектами сезонного усиления платежного баланса. В текущей ситуации неопределенных внешних рисков и наличия бюджетного влияние сезонности, безусловно, будет снижаться, но не полностью. Без дальнейшего развития истории с мерами из США не исключаем снижение курса до 64,50-65 рублей за доллар", — добавил он.