МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Опрошенные агентством "Прайм" аналитики сходятся во мнении, что в марте рубль может несколько просесть. При этом одни считают, что движение не превысит 1% в ту или иную сторону, другие ожидают более существенных колебаний.

Влиять на рубль будут привычные факторы, к которым относятся изменения политики Федрезерва, цены на нефть, санкционная риторика и торговые войны. Кроме того, в марте вырастет объем погашения внешнего долга корпоративным сектором, что вызовет рост спроса на валюту.

КИТАЙСКИЙ ФАКТОР

Многое зависит от настроений инвесторов в плане аппетита к рисковым активам. На это, в свою очередь, влияет целый ряд факторов. По словам аналитика Nordea Bank Дениса Давыдова, смотрят, прежде всего, на ход переговоров между США и Китаем по поводу торгового спора. Если стороны придут к компромиссу, аппетит к риску сохранится, и это позволит избежать возможного дополнительного давления на рубль. В случае ухудшения прочих внешних условий "торговая" история к ним присоединится и может оказать негативное влияние.

В целом настроения инвесторов на развивающихся рынках, в том числе на российском валютном, будут определяться ходом дальнейших торговых переговоров между США и Китаем, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Не исключено, что даже если в начале марта США не поднимут пошлины на китайские товары, окончательного соглашения в торговом споре так и не будет достигнуто, что продолжит оказывать давление на валюты развивающихся рынков", — сказал он.

В свою очередь, главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров считает, что успех в переговорах США и Китая может повлечь за собой рост курса доллара, что, в свою очередь, станет для рубля неблагоприятным фактором.

Помимо американо-китайских переговоров, на данном этапе решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле повышений процентной ставки является позитивным фактором для валют и долговых рынков emerging markets, говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

САНКЦИИ

При этом эксперты расходятся во мнениях, насколько существенно на рубль влияет санкционная риторика со стороны США. По мнению Давыдова, тема санкций на валютном рынке отыгрывается достаточно резко. В случае усиления риторики США на этот счет и рубль, и ОФЗ распродаются достаточно активно.

В феврале в Конгресс США был внесен законопроект о новых российских санкциях, который вызвал резкий скачок курса доллара США, напомнила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. "Таким образом, возобновление санкционной риторики может вызвать соответствующую реакцию рубля. Курс пары USD/RUB может дойти до 70 рублей за доллар", – сказала она.

Кравченко из "Велес Капитал" указывает, что не исключены новые всплески санкционной риторики, в том числе такую угрозу таит в себе и ситуация с арестом представителей фонда Baring Vostok. В свою очередь, Дроздов полагает, что опасения введения санкций против ведущих отечественных банков и госдолга сильно преувеличены.

ДОЛГИ, НАЛОГИ, НЕФТЬ

Нет единства у экспертов и относительно влияния на курс рубля нефтяных цен. "В настоящий момент высокие цены на нефть оказывают поддержку рублю, однако после заявлений Дональда Трампа по поводу необходимости приостановить сокращение добычи ОПЕК, нефть опустилась до 65 долларов за баррель. В случае дальнейшего снижения цен на нефть рубль станет более уязвимым. Если цены на нефть преодолеют отметку 67 долларов за баррель на фоне разрешения торгового конфликта США и Китая, то, возможно, рынок углеводородов сможет частично поддержать российскую валюту", — считает Соснова.

Постепенный рост цен на нефть не может не играть в пользу укрепления позиции рубля — это один из тех факторов, благодаря которому нам не приходится волноваться о существенном обвале российской валюты в ближайший месяц, рассуждает Александров.

По мнению Давыдова, зависимость рубля от нефтяных цен сохраняется, если нефть стоит дешевле 60 долларов за баррель. Когда цена выше, то в случае негативного настроя на рынке, этот фактор не столь существенен.

К факторам, которые влияют на котировки рубля, эксперты относят и долговые выплаты. В марте заметно возрастет объем погашений корпоративного сектора по внешним долгам — согласно статистике ЦБ, чистые выплаты сорока крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 года, напомнил Кравченко.

Александров из "Универ Капитала" полагает, что окончание налогового периода по-прежнему представляет угрозу для обвала рубля, однако серьезной перемены позиций в марте не ожидается. По мнению Дроздова, единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило, которое поддерживает политику слабого рубля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этой ситуации средний диапазон, которого мы можем ожидать в марте по доллару — 66-67 рублей за доллар, полагают аналитики. Но в случае изменения обстоятельств эти цифры могут измениться.

"Базовый сценарий движения пары рубль-доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,90-67,20. Однако при сохранении положительной конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках в первой декаде марта нельзя исключать вероятности укрепления рубля к уровню 63 по отношению к доллару и 72,50 к евро", — указал Дроздов.

Наиболее вероятным среднесрочным диапазоном для рубля Соснова называет 65-68 рублей за доллар.

"Однако на волне, вызванной усилением санкционной риторики, курс может дойти до 70 рублей за доллар", — прогнозирует она.

Евро чувствует себя слабее доллара на фоне замедления экономики еврозоны, поэтому диапазон пары в среднесрочной перспективе — 74-77,5 рублей за евро.

Давыдов полагает, что пара евро-рубль во многом зависит от пары евро-доллар. В последнее время доллар несколько просел к евро из-за достижения госдолгом США очередного исторического рекорда. Поэтому есть вероятность, что рубль к евро будет чувствовать себя несколько хуже, чем к доллару.

По мнению Александрова, серьезной перемены позиций в марте не ожидается — возможны колебания в пределах —1% — +1% от установившегося курса, что по сравнению с критическими отметками прошедших лет не так существенно. В паре евро-рубль также не прогнозируется существенных скачков.