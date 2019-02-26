МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает дешеветь после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1370 доллара за евро против 1,1358 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,72 иены за доллар со 111,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 96,22 пункта.

Пауэлл в выступлении перед банковским комитетом Сената США заявил, что регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию.

При этом Пауэлл вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году. "Мы рассматриваем текущие экономические условия в США как здоровые, а экономические перспективы — как благоприятные… Некоторые данные ослабли, но все еще указывают на рост расходов в текущем квартале", — также отметил глава американского регулятора. Согласно оценкам ФРС, ВВП США в 2018 году вырос чуть менее чем на 3%.

"Пауэлл не был более "мягким", чем в январе, но он определенно стал менее "ястребиным", чем в прошлом году… Дело в том, что рынок уже оценил этот сдвиг парадигмы ФРС к более нейтральной и зависящей от экономических данных политике", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Wells Fargo Securities Эрика Нелсона (Erik Nelson).