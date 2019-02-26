ПЕКИН, 26 фев — ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС успешно разместил на межбанковском рынке Китая номинированные в юанях облигации на сумму три миллиарда юаней (примерно 450 миллионов долларов), говорится в сообщении финансового института.

Облигации были размещены 25 февраля двумя траншами со сроками погашения три года (два миллиарда юаней) и пять лет (один миллиард юаней) и со ставками купона 3% и 3,32% соответственно.

"НБР успешно разместил облигации на три миллиарда юаней по очень привлекательной цене, что стало еще одной значимой вехой для банка. Стоимость облигаций является хорошим отражением высокой степени надежности НБР", — заявил вице-президент банка Лейсли Маасдорп.

По его словам, банк удовлетворен результатами размещения бондов, номинированных в юанях. Маасдорп добавил, что банк в настоящее время ждет одобрений от регуляторов, чтобы разместить долговые инструменты в местной валюте на рынках стран-участниц банка.

В июле 2016 года НБР впервые вышел на рынок заимствований, успешно разместив дебютный пятилетний выпуск "зеленых облигаций" объемом 3 миллиарда юаней.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.