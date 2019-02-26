МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером на фоне ослабления доллара после выступления в сенате главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или на 0,06%, до 1329,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,05%, до 15,84 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 96,17 пункта.

Пауэлл в выступлении перед банковским комитетом сената США заявил, что регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию.

Как отмечают аналитики, комментарии Пауэлла не стали неожиданностью для валютных рынков, при этом доллар продолжил дешеветь.

Удешевление доллара, как правило, положительно сказывается на торгах золотом, делая актив более привлекательным для покупки для держателей другой валюты.