МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,02% — до 2494,02 пункта, индекс РТС — на 0,71%, до 1193,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.16 мск рос на 32 копейки — до 65,81 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 74,84 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,96% — до 65,53 доллара за баррель.

"Российский рынок акций открылся сегодня снижением. Начавшиеся в районе обеда попытки откупить просадку ближе к вечеру заглохли по причине отсутствия на рынке собственных идей и "красных" американских фьючерсов. Фондовая Америка также открылась снижением и пока пытается выбрать направление дальнейшего движения", — комментирует аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Распадской" (2,23%), "МРСК Волги" (1,45%), "Алросы" (1,4%), "Полюса" (1,34%), "Интер РАО" (1,19%), а также акции Polymetal (1,18%), депозитарные расписки En+ (1,17%), акции "Русала" (0,92%), АФК "Система" (0,88%) и префы "Сургутнефтегаза" (0,85%).

В лидерах удешевления – акции "Яндекса" (-2,03%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,92%), "Русснефти" (-1,29%), депозитарные расписки X5 (-1,46%), акции "Новатэка" (-1,36%), а также "Русгидро" (-1,29%), ВТБ (-1,21%), "Магнита" (-1,2%) и акции "Норникеля" (-1,19%).

"В целом годовой отчет банка ВТБ нельзя назвать позитивным. Банк демонстрирует снижение комиссионных доходов в условиях снижения чистой процентной маржи и замедления темпов роста чистых процентных доходов. При этом проводится незначительная работа над снижением расходов. В результате перспективы текущего года выглядят не очень радужно. Акции ВТБ подешевели сегодня на 1% — до 0,0359 рубля. На мой взгляд, акции банка не имеют значительного потенциала роста и в обозримом будущем будут смотреться хуже рынка", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Рынок стабилен в преддверии пика сезона отчетов 28 февраля, когда результаты по МСФО за четвертый квартал представят Сбербанк (обыкновенные акции во вторник снизились на 0,03%) и "Аэрофлот" (-1,06%), отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

"В случае с префами Сбербанка мы рекомендуем клиентам открывать длинные позиции в ожидании дивидендных выплат. "Аэрофлот" же стоит обходить стороной. Несмотря на недавнее повышение топливных сборов, считаем, что на фоне конкуренции с другими авиакомпаниями перевозчик не сможет в достаточной мере переложить рост топливных расходов на потребителей, что будет длительное время давить на финансовые показатели", — комментирует он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Соснова из "Фридом Финанс" ожидает в среду продолжение коррекции, диапазон по индексу Мосбиржи: 2450 – 2480 пунктов, по индексу РТС: 1150 – 1190 пунктов.

Скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит оставаться в боковике с границами 2450-2500 пунктов, и пока не ясно, в какую сторону будет из него выход, считает Корюхин из "Алор Брокер". От падения отечественные бумаги будет удерживать ожидание высоких дивидендов, а рост невозможен без притока свежих денег на рынок, добавляет он.