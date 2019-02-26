МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник терял против доллара и евро вслед за валютами развивающихся рынков, говорят трейдеры.

При этом попытки "черного золота" скорректироваться вверх пока почему-то не дают рублю повода для повышения.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.09 мск повышался на 32 копейки, до 65,81 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 74,85 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СПОЛЗАТЬ

Рубль вечером снижался против доллара и евро, отыгрывая сползание валют развивающихся рынков. "При этом, если вчера нисходящий импульс российской валюте задавало падение нефтяных цен, то сегодня сколь-нибудь явных драйверов для усиления негативной динамики рубля не наблюдалось. Разве что валюты развивающихся стран демонстрировали умеренное снижение", — сказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Кроме того, в США предстоят слушания в конгрессе по кибербезопасности, и есть вероятность очередного локального обострения санкционных рисков для российских активов, добавил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

Между тем рынок нефти после провала накануне более чем на 3% во вторник корректировался вверх на 1%. Трейдеры надеются на сохранение странами ОПЕК+ курса на сокращение предложения нефти на мировом рынке, несмотря на недовольство президента США Дональда Трампа высокими ценами на углеводороды. Однако это не смогло поддержать российскую валюту.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В среду ожидается сохранение курса доллара около 65,7 рубля, хотя угрозу рублю несет окончание налогового периода в РФ, которое до сих пор помогало ему удерживать стабильную позицию, рассуждает Андрей Люшин из Локо-Банка.

"Сейчас нельзя сказать, какой динамики от мировых валют можно ждать наверняка. Трамп накануне обвалил цену на нефть, и в дальнейшем это может привести к стремительному падению стоимости топлива, что оставит рубль без поддержки", — добавил он.

По мере того, как курс доллара приближался к 65, интересы игроков смещались в сторону накопления валютных резервов, затрудняя падение доллара ниже диапазона 64-65 рублей, рассуждает Джон Харди из Saxo Bank.

"Это могло бы измениться только в случае, если бы цена на нефть значительно выросла – что мы считаем маловероятным в ближайшее время – в том числе и благодаря жалобам президента США Дональда Трампа. Поэтому базовый сценарий – это приближение курса доллара к отметке в 66-67 рублей", — добавил он.