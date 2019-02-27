МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% — до 2964,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1555,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 28910,83 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2232,26 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,47% — до 21551,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6138,3 пункта.

Участники торгов в Азии отыгрывают заявления Пауэлла, сделанные днем ранее в выступлении перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы ФРС США к более нейтральной монетарной политике.

Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и слабая статистика не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.

Рост японского рынка, по мнению аналитиков, также обусловлен коррекцией после снижения днем ранее.