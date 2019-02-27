МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 22 марта исключает из базы расчета своих основных индексов обыкновенные акции "Мечела", говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 марта 2019 года… Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО "Мечел", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в лист ожидания на включение в состав индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут депозитарные расписки En+ Group, а в лист ожидания на исключение из состава индексов — обыкновенные акции ТМК. При этом база расчета индекса "голубых фишек" останется без изменений.

"В базу расчета индекса широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "Бурятзолото" и привилегированные акции ПАО "Химпром", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Русская аквакультура". Из корзины индекса потребительского сектора будут исключены обыкновенные акции ПАО "Русская аквакультура", — отмечается также в сообщении.

Кроме того, в базу расчета индекса акций средней и малой капитализации включаются обыкновенные акции "Русгидро", покинут индекс обыкновенные акции НМТП и "МРСК Центра".

В ноябре Мосбиржа сообщала, что обыкновенные акции "Мечела" войдут в лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС.