МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды консолидируется к доллару и евро возле уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды рос на 4 копейки — до 65,74 рубля, курс евро снижался на 6 копеек — до 74,78 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,4% — до 65,62 доллара за баррель.