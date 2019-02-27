МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,26 млн барр
|-1,2 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2018)
|-2,8%
|-3,1% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки
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|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|38,8 тыс
|38,5 тыс
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,2%
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|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,6%
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,419 млн
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|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-76,98 млрд долл
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,2%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,7%
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|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,2%
|18:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,5%
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|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Палатой представителей США
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|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|-2,2%
|0,4%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,672 млн барр
|3,589 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|3,413 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Башнефть — СД (кандидат на высшее должностное лицо)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (о договоре поручительства между компанией и ООО "Штурман Кошелев")
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|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (ключевые показатели эффективности топ-менеджмента на 2019)
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|RUB
|Татнефть — СД (вопросы проведения ГОСА, кандидаты в новый СД)
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|RUB
|Русгидро — День инвестора и аналитика /Москва/
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