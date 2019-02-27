МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,26 млн барр -1,2 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2018) -2,8% -3,1% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки

 

 

 

 
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 38,8 тыс 38,5 тыс
13:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,2%

 

 
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,6%

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,419 млн

 

 
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -76,98 млрд долл

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,2%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,7%

 

 
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,1% 0,2%
18:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,5%

 

 
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь) -0,6% 0,5%
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Палатой представителей США

 

 

 

 
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь) -2,2% 0,4%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,672 млн барр 3,589 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 3,413 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Башнефть — СД (кандидат на высшее должностное лицо)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (о договоре поручительства между компанией и ООО "Штурман Кошелев")

 

 

 

 

 

 

 RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (ключевые показатели эффективности топ-менеджмента на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (вопросы проведения ГОСА, кандидаты в новый СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — День инвестора и аналитика /Москва/

 

 

 

 