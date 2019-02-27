МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск прибавлял 0,06% — до 2495,47 пункта, индекс РТС — 0,26% — до 1196,15 пункта.