МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск прибавлял 0,06% — до 2495,47 пункта, индекс РТС — 0,26% — до 1196,15 пункта.
Торги
Рубль колеблется к доллару и евро около уровней предыдущего закрытия
Brexit и его последствия
Тереза Мэй назначила голосование в парламенте об отсрочке Brexit
Дело Baring Vostok
Мосгорсуд отказался освободить двух фигурантов дела Baring Vostok
Кризис в Венесуэле
Citgo Petroleum формально разрывает связи с PDVSA на фоне санкций США
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск прибавлял 0,06% — до 2495,47 пункта, индекс РТС — 0,26% — до 1196,15 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20190227/829757417.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.