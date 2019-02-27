МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курсы японской иены и швейцарского франка к доллару поднимаются в среду днем, инвесторы обращаются к более "безопасным" активам на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск курс доллара к иене опускался до 110,41 иены за доллар со 110,57 иены на прошлых торгах. Курс доллара к швейцарскому франку уменьшался до 0,9975 франка за доллар с 0,9996 франка. Курс евро к доллару поднимался до 1,1394 доллара за евро с 1,1385 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался неизменным — 96 пунктов.

В отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. А ранее в среду пакистанская армия заявила об аресте двух пилотов ВВС Индии, чьи самолеты были сбиты утром после нарушения воздушного пространства страны. Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.

"Пока что реакция рынка по основных валютам была относительно сдержанной, поскольку напряженность между двумя странами уже была высокой. Внимание обращено на то, будут ли признаки обострения конфликта", — цитирует агентство Рейтер слова эксперта Societe Generale в Токио Кёсуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).

Иена и швейцарский франк традиционно считаются более безопасными активами, поэтому рост глобальных рисков приводит к увеличению спроса на эти валюты и их удорожанию.