МОСКВА, 27 фев — Dow Jones. Мировые фондовые рынки сегодня сдали позиции. Инвесторов встревожил военный конфликт на границе Индии и Пакистана. Улучшить настроение не смогли даже вчерашние заявления Джерома Пауэлла, который подтвердил, что ФРС США будет придерживаться выжидательного подхода в вопросе изменения процентных ставок. Иена и швейцарский франк дорожают на фоне обострения отношений Индии и Пакистана

Индекс Stoxx Europe 600 в середине утренних торгов опустился на 0,5%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли по 0,2%.

Ведущие азиатские биржевые индексы в начале дня росли, но перешли к снижению после сообщений о том, что военные силы Пакистана сбили два самолета индийских ВВС, вошедших в воздушное пространство спорного региона Кашмир. Один пилот был арестован. Военные представители Индии пока не прокомментировали этот инцидент.

Вчера ВВС Индии нанесли удар по пакистанскому лагерю, где предположительно шла подготовка террористов. До этого в регионе почти 50 лет действовал режим прекращения огня. Ранее в феврале кашмирский террорист-смертник подорвал колонну индийских военнослужащих, погибли 40 человек. Индия обвинила в трагедии пакистанскую джихадистскую группировку.

Японский индекс Nikkei 225 сегодня вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng в итоге опустился на 0,05%, тогда как ранее набирал 0,8%. Воздушное пространство Пакистана закрыто для коммерческих рейсов

Джером Пауэлл вчера выступил перед банковским комитетом сената США. Он заявил, что центральный банк не торопится с повышением ставок, так как учитывает замедление мирового экономического роста и его влияние на США. Однако рынок придал большее значение не смягчению настроя ФРС, а военному конфликту между Индией и Пакистаном. У обеих стран имеется ядерное вооружение.

"Учитывая историческую напряженность (между Индией и Пакистаном), трудно предугадать развитие ситуации, – говорит портфельный управляющий женевского банка Union Bancaire Privee Мохаммед Казми. – Если конфликт не обострится и останется локальным, то рынки рисковых активов восстановятся".

Главный экономист ING в Германии Карстен Бжеский согласен с Казми. По его словам, европейские инвесторы следят и за местными событиями, например подготовкой Великобритании к выходу из ЕС и публикацией макроданных.

"Инвесторам интересны все данные о состоянии европейской экономики, – сказал он. – Рынок будет рад любым признакам стабилизации".

Британский FTSE 100 опустился на 0,6%, фунт вырос в паре с долларом на 0,2%. Инвесторы все сильнее уверены в том, что Великобритания не покинет ЕС без соглашения. Вчера вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась с тем, что в отсутствие договора у парламентариев будет право отсрочить Brexit.

Акции Air France-KLM упали на 14% и могут провести сессию с максимальными потерями более чем за десять лет. Правительство Голландии заявило, что приобрело долю в авиакомпании, и это привело к усилению опасений насчет возможной остановки реструктуризации из-за политического вмешательства.

Акции Metro Bank понизились на 18%. Банк, находящийся в сложном положении, снизил цели по росту и заявил, что ему потребуется привлечь от инвесторов дополнительные средства.

В число лидеров роста входят акции Bayer, набравшие 4,3%. Компания отчиталась за квартал о превзошедших ожидания результатах.

Нефть марки Brent подорожала на 0,6% до 65,62 доллара за баррель. Аналитик UBS по сырьевым рынкам Джованни Стауново отметил, что инвесторы ждут отчета о запасах нефтепродуктов в США, который будет опубликован вечером.

"Не исключено, что запасы сырой нефти впервые с 11 января снизились, – говорит он. – Более строгое следование указаниям ОПЕК о сокращении добычи на фоне высокого спроса сузит разрыв между спросом и предложением на рынке нефти. В таком случае баррель Brent в ближайшие месяцы может подорожать до 70–80 долларов".

Индекс доллара WSJ опустился на 0,1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с уровня 2,636%, зафиксированного накануне, до 2,633%.

Унция золота неизменна в цене, торгуется по 1328,50 доллара.

— Автор Donato Paolo Mancini, donatopaolo.mancini@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 645 3700; dowjonesteam @ 1prime.biz

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