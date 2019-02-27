МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -0,1% -2,4%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 1,3% 1,4%
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2018) -0,5% 1,1%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) 0,2% 0,3%
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 49,5 49,5
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль) 54,7 54,5
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль) 0,1% 0,4%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль) 0,3% -0,1%
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь) -1,5% 1,0%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,5% 0,4%
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,3% 0,3%
10:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 0,9% 0,9%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) -0,6%

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,0% 1,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 1,0% 1,0%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1% 0,2%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,8% 0,5%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 3,4% 2,3%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2018) 1,5% 1,7%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 221 тыс
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2018) -10,3 млрд канад. долл -13,5 млрд канад. долл
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) 3,8% 4,1%
16:50 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) 56,7 57
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.02) 474,6 млрд долл (на 15.02)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция с участием главы Сбербанка Германа Грефа и финансового директора Александра Морозова (основные вопросы — продажа Denizbank и див-ды 2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Евраз — финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Евраз — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — День инвестора и аналитика /Сингапур/

 

 

 

 