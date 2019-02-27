МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,1%
|-2,4%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|1,3%
|1,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2018)
|-0,5%
|1,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,2%
|0,3%
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|49,5
|49,5
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль)
|54,7
|54,5
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки
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|
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)
|0,1%
|0,4%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль)
|0,3%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь)
|-1,5%
|1,0%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,5%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,3%
|0,3%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|0,9%
|0,9%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|-0,6%
|
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,0%
|1,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|1,0%
|1,0%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|0,2%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,8%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|3,4%
|2,3%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|1,5%
|1,7%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|221 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2018)
|-10,3 млрд канад. долл
|-13,5 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|3,8%
|4,1%
|16:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|56,7
|57
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.02)
|474,6 млрд долл (на 15.02)
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция с участием главы Сбербанка Германа Грефа и финансового директора Александра Морозова (основные вопросы — продажа Denizbank и див-ды 2018)
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|RUB
|Евраз — финансовая отчетность по МСФО за 2018
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Евраз — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2018
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|RUB
|Газпром — День инвестора и аналитика /Сингапур/
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