МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине торгов показывает слабую нисходящую динамику к доллару и евро на фоне растущей нефти и вновь возникшей санкционной риторики, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.40 мск среды рос на 5 копеек — до 65,75 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 74,88 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,32% — до 66,22 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

После позитивного старта торгов курс рубля перешел к умеренному снижению против доллара и евро. Американская валюта поднималась к уровню предыдущего закрытия на 13 копеек, до 65,83 рубля, евро поднялся выше отметки в 75 рублей впервые с 18 февраля, прибавив порядка 20 копеек. К текущему моменту рубль стабилизировался недалеко от уровней предыдущего закрытия.

Как отмечают эксперты, одним из факторов давления стала публикация Конгрессом США ранее в среду текста законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ.

Внесенный 13 февраля рядом сенаторов — демократов и республиканцев — документ в случае принятия приведет к санкциям против нового российского госдолга и энергетического сектора, также под дополнительные ограничения могут попасть банки. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

"В целом рубль отреагировал на очередные неприятности достаточно сдержанно", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"На первом из двух аукционов ОФЗ Минфин предложил инвесторам остатки выпуска ОФЗ ПД 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Спрос на аукционе составил 46,712 миллиарда рублей, реализованный объем 35,106 миллиарда рублей при средневзвешенной доходности 8,23%. Доходность незначительно выросла по сравнению с предыдущим аукционом, что в условиях возобновления санкционной темы было ожидаемо. С другой стороны, объемы реализации остаются достаточно высокими, так как возможный запрет на новые выпуски не отменяет интереса к текущим размещениям", — также отмечает он.

"Российский рубль ослаб в начале недели на фоне резкого падения цен на нефть, сегодня цены на нефть отыграли половину падения, а рубль все равно немного слабеет. Давление на рубль оказывают наличие санкционных рисков: сегодня был опубликован текст законопроекта по санкциям против РФ, и проведение закупок валюты Минфином РФ. Поддержка рублю от налогового периода ослабевает, так как пик выплат уже пройден. Поддержку рублю оказывает цена на нефть, которая стоит выше 66 долларов за баррель, и "голубиная" риторика ФРС, которая поддерживает уход в рисковые активы", — комментирует Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

На глобальном валютном рынке сильных движений по-прежнему нет, в свою очередь отмечает Василий Олейник из "Финама". Небольшое бегство и спрос был на японскую иену и швейцарский франк, эти валюты являются убежищем, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Антон Покатович из "БКС Премьер" полагает, что геополитический риск в отношении РФ, формируемый со стороны санкционного законопроекта в США, является масштабным. Аналитик видит риски для возобновления ослабления курса рубля как с появлением сроков рассмотрения законопроекта в Конгрессе, так и с началом слушаний по нему.

"До конца текущей недели рублевый актив, вероятно, сможет удержать позиции на фоне нефтяной поддержки, а также налогового периода. Прогнозируемый диапазон движения курса до конца недели — 65,4-66,5. В перспективе следующей недели видим риски ослабления курса до уровней, близких к 67", — прогнозирует он.

Российский рубль в паре с долларом торгуется нейтрально вблизи отметки 65,7, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в сторону 67-68, считает Олейник из "Финама".