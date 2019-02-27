МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду торгуются в "красной зоне", обострение конфликта между Пакистаном и Индией распространяется на мировые биржи, инвесторы при этом следят за вторым выступление главы ФРС США в конгрессе и ожидают выхода важной статистики в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.10 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,52%, до 25921,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 7511,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 2783,58 пункта.

Пакистано-индийский конфликт в оспариваемом двумя странами регионе Кашмир в среду получил новое развитие — ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, вторгшихся, по утверждению пакистанской армии, в воздушное пространство над контролируемой Пакистаном территорией. Индийские истребители при этом, как заявляют в пакистанской армии, были подняты в воздух в ответ на авиаудар пакистанских ВВС по территории индийского штата Джамму и Кашмир, который был ответом на авиаудар ВВС Индии по пакистанской территории накануне.

Эскалация конфликта в регионе началась после крупной террористической атаки на индийских военнослужащих 14 февраля, в Нью-Дели заявляют, что целью их военной операции накануне были именно террористы. Биржи Европы на фоне конфликта опускаются на 0,4-0,8%,

Инвесторы также следят за вторым выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, на этот раз перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей.

В четверг инвесторы ожидают важную статистику по США. Так, станет известен показатель роста ВВП страны в четвертом квартале 2018 года. Аналитики ожидают, что рост экономики страны за период, согласно первой оценке, составил 2,6% против роста на 3,4% в третьем квартале.