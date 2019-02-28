МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в четверг проверит законность ареста основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Заседание назначено на 10.00 мск. Защита американца Калви просит изменить ему меру пресечения на более мягкую, например, на домашний арест.

Ранее Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Как следует из оглашенных ранее в суде материалов дела, акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о преступлении к зампредседателя СК РФ Игорю Краснову и замруководителя СЭБ ФСБ Ивану Ткачеву. Он признан по делу потерпевшим.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Калви и некоторые его арестованные коллеги считают причиной своего задержания корпоративный конфликт с совладельцем "Восточного" Артемом Аветисяном. Об этом же заявила Baring Vostok. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, фонды Baring Vostok контролируют 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%.