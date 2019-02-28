МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексам вслед за мировыми рынками.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск в минусе на 0,1%, до 2488 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1189 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром теряет 0,4%, до 66,29 доллара за баррель по марке Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались – на 0,1-0,8%.