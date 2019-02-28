МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения в четверг днем, трейдеры оценивали показатели деловой активности в Китае, которые оказались хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,77% — до 66,07 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,63%, до 56,58 доллара за баррель.

Согласно официальным данным, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на уровне прошлого месяца.

"Статистика сигнализирует о спаде экономики Китая, что оказывает давление на настроения трейдеров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler). Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Трейдеры опасаются, что ухудшение экономической ситуации в этой стране приведет к уменьшению спроса на "черное золото".