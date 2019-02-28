МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рубль днем слегка менялся против доллара и снижался к евро на фоне повышения европейской валюты на форексе в район отметки 1,14 доллара.

Сохраняющиеся санкционные риски и коррекция рынка нефти вниз оказывают давление на российскую валюту, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск повышался на 4 копейки, до 65,83 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 75,05 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Давление на доллар оказали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который два дня подряд выступал в конгрессе. Из его заявлений о "терпеливом" подходе к принятию решений по монетарной политике инвесторы сделали вывод, что регулятор сделает паузу в повышении базовой ставки. Мягкая риторика главы американского финансового регулятора оказывает давление на курс доллара.

Стоимость нефти сползает вниз на фоне слабой макроэкономической статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США. Это оказывает давление на рубль.

Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне. Кроме того, минэнерго США зафиксировало повышение на прошлой неделе добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей.

Между тем тема санкций сохраняет актуальность в плане давления на курс рубля.

В итоге, доллар мало менялся к рублю, а евро прибавлял 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,35 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Определяющим фактором для российского рынка остается санкционная тематика, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Мы не исключаем, что в ближайшее время отечественная валюта попытается укрепиться в сторону 65,5 по доллару, однако предпосылки для последующего закрепления американской валюты выше 66 рублей пока остаются в силе", — оценил он.

Несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная инфляция и высокий спрос на ОФЗ, рынок находится под давлением новостного потока по санкциям, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка.

"Опубликованный официальный вариант новых санкционных предложений (DASKA 2) говорит о некотором снижении санкционных рисков для банковского сектора, зато усиливает беспокойство по поводу уязвимости к санкциям сырьевого сектора. Поэтому давление на рубль сохранится в ближайшее время и, несмотря на почти 20%-е ослабление курса в прошлом году, ему будет трудно восстановиться в этом году. На предстоящую неделю мы оцениваем торговый диапазон по курсу как 65,5-67 рубля за доллар", — добавила она.