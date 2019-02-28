МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг по основным индексам на негативном внешнем фоне, однако эксперты не наблюдают агрессивных распродаж.

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск теряет 0,26% — до 2484,15 пункта, индекс РТС — 0,13%, до 1189,44 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1 копейку, до 65,78 рубля, курс евро растет на 24 копейки, до 75,01 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,35% — до 66,35 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Газпрома" растут на 1,68%, привилегированные акции Сбербанка поднимаются на 0,8%, его обыкновенные акции – на 0,37%.

"В лидерах дня оказались бумаги АФК "Система" (+2,94%), которая продолжает оптимизировать свои инвестиции и объявила о планах по продаже очередных активов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Информационным стимулом для роста бумаг АФК "Система" выступило известие о том, что корпорация может продать до 20% принадлежащей ей сети медклиник "Медси", уточняет Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". После памятного мирового соглашения с "Башнефтью", "Роснефтью" и Республикой Башкирией у компании-эмитента сохраняется потребность в сокращении уровня долговой нагрузки. Поэтому выгодная продажа небольшой части полностью контролируемого актива была бы воспринята участниками рынка как позитивный сигнал.

Среди лидеров роста – бумаги "Мечела" (префы растут на 1,16%, обыкновенные акции – 0,22%), префы "Ленэнерго" (0,41%), акции МТС (0,38%), префы "Татнефти" (0,29%) и акции "Детского мира" (0,27%).

В лидерах удешевления – обыкновенные акции "Россетей" (-3,01%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,41%), "Распадской" (-2,35%), депозитарные расписки X5 (-2,2%), акции ОГК-2 (-1,82%), "Полюса" (-1,71%), а также акции "Русснефти" (-1,68%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,62%), акции ТГК-1 (-1,62%) и акции ПИКа (-1,35%).

"Из-за военного обострения между Пакистаном и Индией продолжают падать акции "Аэрофлота", теряя сегодня ещё 1,6%. Теперь российской авиакомпании придётся менять карту полётов в Азию, увеличивая длину маршрутов, что приводит к росту издержек", — говорит Василий Олейник из "Финама". К текущему моменту акции снижаются на 0,86%, а в течение дня максимально опускались на 2% — до 95,78 рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На российском рынке продолжается консолидация в диапазоне 2450-2500 (по индексу Мосбиржи – ред.). Пока не прояснится вопрос о будущем законопроекте ограничений для РФ, у рынка не будет достаточно сил для роста", — считает Кочетков.

В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума, около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, он уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов, говорит Манжос.