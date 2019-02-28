МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг торгуются в основном в "красной зоне", инвесторы отыгрывают итоги американо-северокорейского саммита, а также статистику по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,12%, до 26016,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,07%, до 7549,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,07%, до 2790,55 пункта.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, они не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу. Позже Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере". Первая встреча лидеров двух стран состоялась в Сингапуре 12 июня.

Трейдеры также обратили внимание на данные по числу заявок на пособие по безработице в США. По данным минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросло на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч (ожидался рост на 5 тысяч).

При этом данные о росте ВВП США в четвертом квартале поддерживают торги на американских биржах. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2018 года, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении. "Показатель ВВП оказался надежным, никаких признаков замедления экономики США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Think Markets в Лондоне Наима Аслама (Naeem Aslam).