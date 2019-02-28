МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг вечером, так как статистика по ВВП США усилила ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,95 доллара, или на 0,39%, до 1315,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,43%, до 15,6 доллара за унцию.

Согласно опубликованным ранее в четверг данным министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2018 года, по предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении.

По мнению ряда аналитиков, несмотря на то, что показатель замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, он все еще дает основания ожидать умеренного ужесточения монетарной политики ФРС США. "Мы по-прежнему прогнозируем возвращение к умеренному ужесточению (монетарной политики — ред.) в этом году", — отмечают аналитики Scotiabank Economics, чье мнение приводит агентство Market Watch. Рост ставки ФРС традиционно поддерживает курс доллара, что негативно отражается на стоимости золота, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.

Вместе с тем, как отметил в интервью агентству аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), на рынках еще остались причины для оптимизма в отношении золота на фоне нерешенных торговых проблем между США и Китаем.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Стороны уже заявили об оптимизме по поводу их исхода но, по данным СМИ, остаются расхождения в ряде вопросов. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.