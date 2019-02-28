МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам дня умеренно снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, однако эксперты рынка не наблюдают агрессивных распродаж.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,22%, до 2485,27 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1188,28 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курсы доллара расчетами "завтра" к 20.17 мск рос на 8 копеек, до 65,87 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 74,90 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижался при этом на 0,24%, до 66,42 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга удерживались в небольшом минусе ввиду отсутствия веских поводов для покупок", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах удешевления сегодня оказались акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,82%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,32%), обыкновенные акции "Татнефти" (-2,37%), акции ОГК-2 (-2,04%), ТГК-1 (-1,74%), депозитарные расписки X5 (-1,64%), акции ФСК ЕЭС (-1,53%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,46%), акции "Лукойла" (-1,42%) и "Русснефти" (-1,37%).

Привилегированные акции Сбербанка при этом выросли в цене на 1,33%, а его обыкновенные акции – на 1,17%, на фоне позитивной отчетности по МСФО за 2018 год.

"Стоит обратить внимание на улучшение качества кредитного портфеля. Также по мере снижения ключевой ставки ЦБ в 2019 году (мы ждем 7,25% к концу года) банк потенциально может немного улучшить процентную маржу, что позволит ускорить темпы роста прибыли после текущего замедления", — отмечает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

Кроме того, поддержку бумагам Сбербанка оказали заявления его главы Германа Грефа о возможности "хорошего решения" при выплате дивидендов, добавляет Кожухова.

"Вместе с тем, СЕО госбанка Герман Греф заявил, что в ближайшие месяцы обсудит свой контракт с основным акционером — ЦБ (контракт истекает в декабре 2019 года). Топ-менеджер трижды переизбирался на пост, но это не означает, что стоит закладывать 100% вероятность продления полномочий и на этот раз. При негативном сценарии развития событий котировки могут оказаться под давлением (Сбербанк оценивается рынком почти втрое дороже ВТБ)", — указывает Нигматуллин.

Также среди именинников дня оказались бумаги АФК "Система" (+2,89%) на фоне оптимизации инвестиций и объявления о планах продажи части активов.

Среди других лидеров роста – бумаги группы ГАЗ (префы выросли на 3,55%, обыкновенные акции – на 2,01%), акции "Яндекса" (2,08%), "Распадской" (2,01%), "Газпрома" (1,66%), ЧТПЗ (1,46%), а также акции "Детского мира" (1,41%), "Московского кредитного банка" (1,38%), Polymetal (1,04%) и акции "М.Видео" (1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют важные среднесрочные поддержки, расположенные в районе 2420 и 1140 пунктов, указывая на возможность возвращения к среднесрочному росту, отмечает Кожухова.

"В краткосрочном периоде рынок, однако, все еще находится под давлением. С фундаментальной точки зрения значимых поводов для покупок у "быков" все еще нет. Мировая геополитическая и торговая неопределенность снижают склонность к риску, так же как и санкционный вопрос. На данный момент лучше оставаться вне рынка или же играть на отдельных корпоративных историях", — говорит аналитик.

Анастасия Соснова из ИК "Фридом финанс" в пятницу ожидает открытия рынка в "красной зоне". Индекс Мосбиржи, скорее всего, проторгуется в пределах 2450-2490 пунктов, индекс РТС – в диапазоне 1170-1190 пунктов, прогнозирует она.