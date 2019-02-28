МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги четверга преимущественно позитивной динамикой за счет банковского сектора в ожидании новостей от Евроцентробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,46%, до 7074,73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,29%, до 5240,53 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,25%, до 11515,64 пункта.

Инвесторы ожидают, что ЕЦБ может вскоре начать новую программу упрощения рефинансирования банковского сектора еврозоны. "Мартовское заседание (ЕЦБ — ред.) будет первым, на котором будет официально обсуждаться этот вопрос, и мы ожидаем, что к июню регулятор даст какие-то сигналы о программе, если не объявит о ее введении", — считают аналитики Societe Generale, чье мнение приводит агентство Рейтер. Заседание ЕЦБ состоится 7 марта.

На этом фоне закрыли торги ростом крупнейшие банки Европы. Так, акции Deutsche Bank выросли в цене на 2,22%, BNP Paribas — на 1,93%, Banco Santander — на 2,29%, а Credit Agricole — на 1,19%.

Вместе с тем рост европейских бирж сдерживает неопределенность вокруг американо-китайских торговых отношений. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Он отметил, что торговые проблемы США и Китая "слишком серьезные", чтобы их можно было разрешить с помощью обещаний Пекина покупать больше американских товаров.