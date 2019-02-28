МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Возможное снижение тарифов за эквайринг и внедрение системы быстрых платежей (СБП) при самом неблагоприятном стечении обстоятельств могут обойтись Сбербанку в 3-4% от прибыли, но, скорее всего, эффект будет меньше, поскольку банк в настоящее время обсуждает с ЦБ РФ ситуацию и в марте надеется достичь приемлемого для всех компромисса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Если посмотреть на цифры по всем этим видам деятельности, я имею в виду, эквайринг, система быстрых платежей, HSBC несколько дней назад опубликовала оценку в 3-4% от прибыли. Наше видение совпадает с этим диапазоном, но, думаю, что это максимум, который будет в самой худшей комбинации этих факторов. По нашему мнению, эффект будет гораздо меньше 3-4% (от прибыли — ред.)", — прокомментировал он в ходе телефонной конференции вопрос о том, как на Сбербанк может повлиять возможное снижение комиссий за эквайринг и внедрение системы быстрых платежей.

"Сейчас мы лидер. Банки пытаются разделить наше конкурентное преимущество со всем рынком. И регулятор пытается поддержать рынок. Я понимаю обе эти стороны. Сейчас мы пытаемся обсуждать эту ситуацию с Центральным банком. Мы попытаемся найти компромисс…. Я думаю, мы найдем решение, которое будет приемлемым для нас и для регулятора. Сейчас проходят продуктивные дискуссии с конкурентами и с партнерами…. Думаю, в следующем месяце мы найдем компромисс", — добавил Греф.

При этом глава Сбербанка признал, что у банка достаточно высокая доля на рынке, однако напомнил, что это "не было подарком", а банк, начав с достаточно низкой базы, сам за 10 лет добился такого результата. "Я считаю, что Сбербанк был не в какой-то уникальной позиции, у всех банков была такая возможность, а мы этой возможностью воспользовались", — заключил он. Сбербанк ранее в четверг отчитался о рекордной годовой прибыли по МСФО: по итогам прошлого года чистая прибыль банка выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831,7 миллиарда рублей.

В январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца текущего года. Греф, в свою очередь, заявил, что Сбербанк будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей, однако считает это "лишним шагом", поскольку параллельно создается коммерческая система переводов.

Затем президент РФ Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", и заявив, что эту проблему властям необходимо решать с привлечением бизнес-сообщества. Тема и до этого активно обсуждалась в последние месяцы, и все профильные ведомства — Минфин, Минпромторг, ФАС и ЦБ — выступили против прямого госрегулирования комиссий. При этом ЦБ заявил о возможности рассмотреть их снижение по социально значимым товарам и услугам. Комиссия делится между банком-эмитентом карты, платежной системой и банком-эквайером.