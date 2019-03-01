МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили последние торги зимы в минусе на фоне итогов американо-северокорейского саммита, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,27%, составив 25916 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,29%, до 7532,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 2784,49 пункта.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, они не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу. Позже Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере".

"Геополитическая напряженность продолжает влиять на настроение на рынках по мере того, как индексы по всему миру снижаются. Этот сдвиг в настроении, вчера вызванный ростом проблем между Индией и Пакистаном, усилился из-за отсутствия договоренностей на встрече Трампа и Ким Чен Ына", — приводит агентство MarketWatch слова технического аналитика ActivTrades Пьерра Вейрета.

Кроме того, как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросло на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч (ожидался рост на 5 тысяч).

При этом реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2018 года, согласно предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении.